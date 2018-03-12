واشنطن تطلب مساعدة موسكو في الإفراج عن مفتشي OSCE

ووصف هاغل الوضع في أوكرانيا بالخطير.

وقد أفاد بيان الوزارة أن هاغل طلب المساعدة من زميله الروسي في المساعدة في الإفراج عن مفتشي المنظمة السبعة المحتجزين شرقي أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر أن ممثلي الميليشيات احتجزوا 11 مراقبا عسكريا من منظمة الأمن والتعاون نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من أحد حواجز مدينة سلافيانسك للاشتباه بتورطهم في التجسس.

وفي ظل استمرار التوتر في الشرق، تحدث رئيس بلدية سلافيانسك، معقل الحراك الانفصالي، فياتشيسلاف بانوماريف الثلاثاء عن "تقدم ملحوظ وحوار مثمر" في المفاوضات حول اطلاق سراح المراقبين. واشار الى "نتيجة ايجابية" في اقرب وقت.

وتوجه الامين العام لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا لامبيرتو زانييه الثلاثاء الى كييف للقاء مسؤولين اوكرانيين وبحث قضية المراقبين.

ومن جهتها وصفت الولايات المتحدة اعمال العنف ضد الموالين لكييف في شرق اوكرانيا واحتجاز مراقبين من منظمة الامن والتعاون في اوروبا بـ"الارهاب"، وفق ما جاء في بيان لسفارتها في كييف.

وعلى صعيد العقوبات الجديدة قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء في هافانا "نرفض العقوبات ايا كانت، وخصوصا العقوبات التي تبنتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خلافا لأي منطق على خلفية الأحداث في اوكرانيا".