عشرات الضحايا في سوريا بانفجار مفخخات وسقوط قذائف هاون

وفي تفاصيل الخبر فقد قضى اكثر من 40 شخصا واصيب نحو 120 بجروح معظمهم من الأطفال والنساء جراء انفجار سيارتين مفخختين في مدينة حمص وسط سوريا.

انفجرت السيارة الاولى قرب دوار العباسية الذي يشهد حركة مرورية كثيفة وازدحاما سكاني باعتباره يمثل سوقا شعبية. وبعد نحو خمس دقائق من الانفجار الاول تم تفجير سيارة مفخخة ثانية لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المدنيين .

هذا ولقي 14 شخصا مصرعهم واصيب 86 آخرون جراء سقوط قذائف هاون على مجمع مدرسي في دمشق القديمة.

واستمرارا لمسلسل الاعتداءات المستمرة اطلقت الجماعات المسلحة عدة قذائف على مجمع مدارس بدر الدين الحسني في دمشق "مجمع لتعليم العلوم الشرعية من فقه وحديث لعشرات الطلاب السوريين والوافدين من مختلف البلدان" عندما كان الطلاب يقضون فترة استراحتهم في باحة المجمع الكائن في حي الشاغور.

واعتبر وزير الأوقاف السوري استهداف معهد بدر الدين الحسني استهدافا للإسلام والقيم والأخلاق .

وفي الاسابيع الاخيرة كثفت الجماعات المسلحة من اطلاق القذائف على الاحياء السكنية تزامنا مع تراجعها امام تقدم الجيش السوري في المعارك الجارية على ارض الواقع .

