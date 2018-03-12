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مفوضية ديالى تفتتح 455 مركز اقتراع لاستقبال 800 ألف ناخب

مفوضية ديالى تفتتح 455 مركز اقتراع لاستقبال 800 ألف ناخب
الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى الأربعاء، عن افتتاح 455 مركز للاقتراع العام لاستقبال أكثر من 800 ألف ناخب، فيما اشارت الى أن تلك المراكز ستغلق في الساعة السادسة دون أي تمديد، لان الأجهزة الالكترونية لا تعمل بعد هذه الساعة.

وقال مدير مفوضية ديالى عامر لطيف آل يحيى لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية افتتحت، صباح اليوم، 455 مركز اقتراع تحتوي على 2159 محطة انتخابية منتشرة في عموم أقضية ونواحي ديالى"، مؤكداً أن "المفوضية اتخذت جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة".
وأضاف آل يحيى أن "أكثر من 800 ألف مواطن يحق لهم المشاركة في التصويت العام"، لافتا الى أن "جميع مراكز الاقتراع مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية".
الى ذلك قال مراسل "السومرية نيوز" إن بعض مراكز الاقتراع في مدينة بعقوبة شهدت زخماً منذ الدقائق الأولى لبدء التصويت، ما يعكس رغبة حقيقية من قبل الأهالي في المشاركة.
وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات .
يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

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