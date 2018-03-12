مفوضية ديالى تفتتح 455 مركز اقتراع لاستقبال 800 ألف ناخب

وقال مدير مفوضية ديالى عامر لطيف آل يحيى لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية افتتحت، صباح اليوم، 455 مركز اقتراع تحتوي على 2159 محطة انتخابية منتشرة في عموم أقضية ونواحي ديالى"، مؤكداً أن "المفوضية اتخذت جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة".

وأضاف آل يحيى أن "أكثر من 800 ألف مواطن يحق لهم المشاركة في التصويت العام"، لافتا الى أن "جميع مراكز الاقتراع مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية".

الى ذلك قال مراسل "السومرية نيوز" إن بعض مراكز الاقتراع في مدينة بعقوبة شهدت زخماً منذ الدقائق الأولى لبدء التصويت، ما يعكس رغبة حقيقية من قبل الأهالي في المشاركة.

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات .

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.