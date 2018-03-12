العراق.. اكثر من 165 الف ناخب شاركوا بانتخابات الخارج

وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد إن عدد الشكاوى بلغ 129، وبلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية 1432، فيما بلغ عدد المراقبين المعتمدين 374، وعدد الاعلاميين المعتمدين فبلغ 394.

وتوجه العراقيون المقيمون خارج البلاد في 27 نيسان 2014، إلى مراكز الاقتراع في دول إقامتهم للإدلاء بأصواتهم للانتخابات البرلمانية العراقية.

هذا وقد بدأ صباح اليوم التصويت العام لانتخاب اعضاء مجلس النواب في جميع أنحاء العراق.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.