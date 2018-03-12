مقتل اخطر قيادات "داعش" بعملية امنية جنوب بغداد

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر إن "قوة من اللواء 55 الفرقة 17 في الجيش تمكنت وخلال عملية امنية من قتل الارهابي عبد الرحمن الملقب بابو الكراغولي الذي يعتبر احد اخطر قيادات تنظيم داعش الارهابي بمنطقة عرب داود جنوب العاصمة".

واضاف المصدر أن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وجاء ذلك بعدما تمكنت قوة أمنية اليوم الاربعاء من قتل مسؤول "الدفاع الجوي" في تنظيم "داعش" و15 مسلحاً جنوبي الفلوجة.

يذكر ان العاصمة بغداد تشهد وبشكل شبه يومي سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات واحزمة ناسفة، اضافة الى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية، فيما تنفذ القوات الامنية باستمرار عمليات تسفر عن مقتل واعتقال عدد من المطلوبين.