مصرع شرطي خلال منعه ارهابيا من اقتحام مركز انتخابي

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن مهاجما "يرتدي حازماً ناسفاً حاول صباح اليوم، الدخول في مركز سبأ الانتخابي الكائن في الحي العسكري ضمن قضاء بيجي (40 كم شمالي صلاح الدين)، غير أن شرطياً شك به وسارع باحتضانه ليفجر نفسه، ما أسفر عن مقتله وإصابة 3 من الشرطة المكلفين بحماية المركز و6 مدنيين كانوا يدلون بأصواتهم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت جثة القتيل الى الطب العدلي، والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.



