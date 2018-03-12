مسؤولون بالانبار: اقبال كبير على الانتخابات في الاقضية الغربية

وقال رئيس مجلس قضاء القائم ناظم البردان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مراكز الاقتراع في قضاء القائم (350 كم غربي الرمادي)، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للتصويت على من يجودنه مناسبا يخدم محافظة الانبار على وجه الخصوص"، مبينا أن "مراكز الاقتراع في القضاء لم تشهد أي خروق أمنية، ما شجع الكثير المواطنين الى الذهاب الى مراكز الاقتراع".

من جانبه، وصف قائمقام قضاء الرطبة (310 كم غربي الرمادي)، عماد احمد، إقبال المواطنين على مراكز الاقتراع في القضاء بأنه "جيد"، لافتا الى أن "القضاء لم يشهد أي خروق أمنية أو محاولة استهداف أي مركز انتخابي".

أما قائمقام قضاء حديثة باسم ناجي، فقال لـ"السومرية نيوز"، إن "قضاء حديثة (180 كم غربي الرمادي)، شهد إقبالا كبيرا للمواطنين على مراكز الاقتراع"، مبينا أن "هذا الإقبال جاء لتغيير الواقع الذي يمر به العراق".

وتابع ناجي، أن "قضاء حديثة لم يشهد أي خروقات أمنية او استهداف لمراكز الاقتراع".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.

