إرجاء جلسة انتخاب الرئیس اللبناني لعدم اکتمال النصاب

وینص الدستور اللبناني علی وجوب حضور ثلثي عدد أعضاء المجلس أي 86 نائبًا من أصل 128 نائبًا، لاکتمال نصاب الجلسة، إلا أن العدد الإجمالي للنواب الذین حضروا لجلسة الانتخاب لم یتجاوز الـ 76 نائبًا.

ومدد الرئیس بريالموعد المحدد مدة نصف ساعة إضافیة لاکتمال النصاب إلا أن العدد بقي لی حاله. عندها أعلن بري رجاء جلس الانتخاب إلی الأربعاء المقبل 7 أیار/مایو .

وتنتهي لایة الرئیس اللبناني الحالي میشال سلیمان في الـ25 من الشهر المقبل، ویتوجب علی مجلس النواب بحسب الدستور انتخاب رئیس جدید للجمهوریة قبل هذا التاریخ، إلا أن ترشیح فریق «14 آذار» رئیس حزب «القوات اللبنانیة» سمیر جعجع کمرشح استفزازي وعدم التوافق بین هذا الفریق مع فریق «8 آذار» یحول دون اکتمال النصاب کما یحول بالتالي دون انتخاب رئیس جدید للجمهوریة، إذ أن کلا من الفریقین یضم 57 نائبًا ما یعني أن کلاهما بحاجة للتوافق مع الآخر، وعلیه لن یتم انتخاب الرئیس الجدید إلا بتوافقهما.