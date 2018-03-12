فيديو/مدير جامعة الامام السعودية: "تركيا دولة فاجرة فاسقة"

وكان مدير جامعة الامام قد هاجم الحكومة التركية اثناء ندوة حول الارهاب حيث انتقد رجل دين سعودي حيث قال"هل يعقل ان يبرز رجل درس العقيدة في هذه البلاد يقول اننا ننتظر من اردوغان في تلك الفاجرة الفاسدة الفاسقة ان يكون خليفة للمسلمين".

واضاف عن رجل الدين"وهذا له موقع وله تغريدات وله اعمال هذه الدولة التي يمتدحها تفتتح نادي للعراة فيها".



وانتقد ابو الخيل ما اسماها "التنظيمات السرية" حيث قال"انتوا تعلمون ان الكثير من هذه الجماعات درسوا وعاشوا في الغرب واميركا وذهبوا الى اماكن مشبوهة".

واثارت تصريحات سليمان ابا الخيل العديد من ردود الفعل في المجتمع السعودي.