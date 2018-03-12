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اهالي البصرة تقاطروا على صناديق الاقتراع من أجل التغيير+ فيديو

الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

البصرة (العالم) 2014/4/30- شهِدت صناديق الاقتراع اقبالاً واسعاً من قبل الناخبين العراقيين، وأكد المسؤولون عن تنظيمِ العملية الانتخابية في محافظة البصرة عدم تسجيل اية خروقٍ او تجاوزات امنية طيلة اليومِ الانتخابي.

وقد توجه الناخبون في مدينة البصرة (جنوب العراق) بحماس ورغبة شديدة بتغيير العملية السياسية، الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في ظل اول انتخابات تشريعية بعد خروج قوات الاحتلال الاميركية.

واكد ماجد النصراوي محافظة البصرة لمراسلنا: انه رأى اقبالاً كبيراً منذ الساعات الاولى على محطات الاقتراع من المواطنين مقارنة بالسنوات السابقة.

وكان شعار التغيير، الاكثر حضوراً بين الناخبين وهم يقدمون بطاقاتهم الالكترونية بانسيابية تامة وبدون تسجيل اي معوقات تنظيمية عدى عن بطأ نسبي في عملية التحقق من بطاقات الناخبين.

وقال احد المواطنين لمراسلنا: ان عملية الاقتراع جرت بسهولة، ولم يتخللها اي تعقيد حيث لم تستغرق اكثرمن دقيقة، وجد اسمه وقدم وثائقه المطلوبة، فيما اكدت احدى المواطنات: انه بشكل عام من بداية الاجراءات الامنية الى دخول الناخبين للمركز الانتخابي، كانت جيدة جداً، لكنها اعربت عن أملها بان تكون أفضل خلال الساعات القادمة.

واكدت القيادات الامنية سلامة الموقف الامني في جميع مناطق المحافظة بعد ان بدأت يومها الانتخابي بحظر شامل لسير المركبات، ثم بادرت الى رفعه تدريجياً.

وقال فيصل العبادي قائد شرطة البصرة لمراسلنا: ان الامور تسير بصورة جيدة وفق ما اعدت من خطط، مشيراً الى تحضير خطط آنية لمعالجة اي طارئ ان حدث، مؤكداً عدم وجود اي خرق امني.

وكان للمراقبين الدوليين ووكلاء الكيانات السياسية حضورهم الملحوظ في مراكز الاقتراع البالغة 500 مركز، وتبلغ حصة البصرة من البرلمان المقبل 25 عضواً وتأتي بالمرتبة الثالثة من حيث التمثيل البرلماني من بين المحافظات العراقية.

وافاد مراسلنا نعمة عبد الرزاق، ان النهار الانتخابي المميز قد توج بنسبة اقبال مرتفعة لاختيار 25 نائباً يمثلون البصرة في مجلس النواب المقبل.
30-4- 17:30- tok

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