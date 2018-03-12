لاريجاني: ايران لا تسعى وراء التوتر في المنطقة اطلاقا

وقال لاريجاني في كلمة له اليوم الاربعاء في حفل "اليوم الوطني للخليج الفارسي"، ان الخليج الفارسي وقضاياه مهمة وبالامكان الاستفادة منه كثيرا عبر اتخاذ النهج الصائب.

واشار الى الطاقات الكبيرة للخليج الفارسي والتي بامكان الجميع الاستفادة منها واضاف، ان بريطانيا وبعد تواجد البرتغاليين في الخليج الفارسي ركبوا موجة الانتفاعية باكتشاف النفط.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان الاستفادة الاقتصادية من مصادر المنطقة كثيرة ولهذا السبب هنالك الكثير من النظرة النفعية تجاه المنطقة ويجب الاستفادة الصائبة من مصادرها لان البعض ومن خلال الاستخدام الخاطئ لهذه المصادر والتعجيل فيها انما يملأون جيوب الاخرين.

واكد لاريجاني ضرورة الحفاظ على البيئة في الخليج الفارسي واضاف، ان تواجد السفن الاجنبية في المنطقة قد ادى الى تداعيات فيها.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان منطقة الخليج الفارسي كانت محور اهتمام خلال العقد الاخير وشهدت الحرب خلال العقدين الاخيرين، واضاف، ان ديمومية امن الخليج الفارسي يجب ان تكون حول محور الامن الداخلي للمنطقة وعلى دول المنطقة الارتكاز على ذلك وان يكون نهج المنطقة مرتكزا على التضامن والتعاضد وليس التنافس للتثبت بالقوى الخارجية.

واشار الى محاولات بعض الدول لتغيير اسم الخليج الفارسي وقال، ان لعبة الاسم التي يتابعها البعض ورغم كل هذه الوثائق التي لا تنكر والذي يقرون بها هم انفسهم، تعود الى انهم تصوروا بان هذه القضية ستشكل اداة ضغط سياسية على ايران.

واضاف، اننا لم ولن نسعى وراء اي توتر في المنطقة وان اولوية ايران هي صون امن واستقرار المنطقة واللذين يصبان في مصلحة الجميع.

واكد بان النهج يجب ان يكون مرتكزا على التعاطي واضاف، انه في هذه الحالة سيتبلور الامن المستديم وتتوفر المصالح الاقتصادية للجميع وتصان عزة الجميع.

