تحديث "فلاش بلاير" Flash Player لسد ثغرة أمنية خطيرة

وأكدت الشركة أن التحديث الأمني، الذي يملك الاسم الرمزي APSB14-13، يسد ثغرة تتيح للقراصنة اختراق الحواسب المثبت عليها الإصدارات القديمة من "فلاش بلاير" والسيطرة عليها عن بعد.

وأوضحت "أدوبي" أن الثغرة متواجدة في الإصدار رقم 13.0.0.182 والإصدارات الأقدم من نسخة "فلاش بلاير" المخصصة لنظام "ويندوز"، والإصدار رقم 13.0.0.201 والإصدارات الأقدم لنظام "ماك"، مضيفة، أن الثغرة توجد كذلك في بعض الإصدارات المخصصة لنظام "لينكس"، مثل الإصدار رقم 11.2.202.350 والإصدارات الأقدم.

وطالبت الشركة مستخدمي الإصدارات المصابة من برنامج "فلاش بلاير" بالتحديث إلى الإصدارات الأحدث سواء الإصدار رقم 13.0.0.206 لنظامي "ويندوز" و"ماك" أو الإصدار رقم 11.2.202.356 لنظام "لينكس".

ودعت "أدوبي" مستخدمي متصفحات الإنترنت المختلفة إلى التأكد من تحديث النسخة المخصصة للمتصفحات من مشغل "فلاش" خاصتها، حيث أكدت أن الإصدار الآمن هو رقم 13.0.0.206، والذي ينبغي أن يكون محدث تلقائيا مع النسخ الجديد من برمجيات تصفح الإنترنت المختلفة.

يذكر أن الإصدارات الجديدة من برنامج "فلاش بلاير" تتوافر عبر موقع "أدوبي" الرسمي، adobe.com ، إلى جانب التحديث الأمني الجديد، الذي يتوافر بقسم التحديثات الأمنية لبرنامج تشغيل "الفلاش" على موقع الشركة.