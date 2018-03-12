رفسنجاني:تصدير الثورة يعني اجتذاب القلوب عبر المعارف الاسلامية

واعتبر هاشمي رفسنجاني، لدى استقباله اليوم الاربعاء مسؤولي محافظة قزوين ومسؤولي دائرة الاحوال المدنية، في لقاءين منفصلين، بذل الجهود لتطور البلاد وتسهيل الشؤون المرتبطة بالمواطنين بأنهما امران ضروريان، وقال: كلما تطلب الحاجة واستدعى النظام المواطنين لترسيخ مكانته، هب المواطنون بكل شوق، فهم يرون ان الدفاع عن الثورة الاسلامية من واجباتهم.

وأكد الشيخ رفسنجاني على أصالة الفكر الاسلامي، ومقبوليته لدى اغلبية المجتمع، وقال: هنالك اقلية متطرفة تمارس الانتهازية دوما، وتريد ان تستغل المفاهيم المقدسة في المجتمع، لتحقيق غايات فئوية وحزبية.

ولفت الى التطرف الذي كان ومازال يحصل منذ بداية الثورة، وقال: ان الافراط والتفريط هما الوجه المشترك لأفكار وسلوك اولئك، وهذه موجودة في كل التيارات.

ووصف رفسنجاني موضوع تصدير الثورة بأنه مصداق للفهم الخاطئ للمتطرفين بشأن شعارات المجتمع، وقال: لم يكن المقصود من تصدير الثورة الهيمنة على الدول والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وانما قلنا اننا نرى ان الافكار الاسلامية لها من السطوع قدرا، تجتذب القلوب فيما اذا طبقت بشكل صحيح.

وبيّن رفسنجاني الاهداف من تأسيس جامعة الامام الخميني (رض) الدولية، وقال: ان ايا من الطلاب الاجانب في هذه الجامعة، يمكنه ان يتحول الى سفير للحضارة الايرانية والثقافة الاسلامية في بلاده، وللأسف لم يتحقق هذا الهدف الهام لأسباب واضحة وهي قابلة للحل.