الازمة الاوكرانية لا يمكن حلها الا سلميا بحسب كاميرون وبوتين

واعلن الكرملين في البيان ان "المسؤولين الروسي والبريطاني اتفقا على ان نهاية المواجهة السياسية الخطيرة لا يمكن بلوغها الا بوسائل سلمية. واتفقا على مواصلة تبادل الاراء في ما بينهما على عدة مستويات".

واغتنم الرئيس الروسي هذه المحادثة الهاتفية التي حصلت بمبادرة من الجانب البريطاني، ليذكر بـ"الاهمية الجوهرية لتطبيق اتفاق جنيف المبرم في 17 نيسان/ابريل بشكل سريع ومن دون شروط من قبل سلطات كييف".

وهذه التسوية الدولية التي تنص على نزع اسلحة المجموعات غير الشرعية وتحرير الابنية العامة، اوجدت املا في التوصل الى تهدئة لكنها بقيت حبرا على ورق. وتتبادل موسكو وواشنطن الاتهامات حول المسؤولية عن فشلها منذ ذلك الوقت.

والاربعاء وضعت اوكرانيا قواتها المسلحة في حالة تاهب قصوى في محاولة لمنع اتساع حركة الاحتجاجات لتصل الى مناطق اخرى في حين تتفشى الفوضى في شرق البلاد.