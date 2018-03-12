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المالكي: أجرينا الانتخابات بموعدها كما وعدنا، ومشاركتكم أدهشت العالم

المالكي: أجرينا الانتخابات بموعدها كما وعدنا، ومشاركتكم أدهشت العالم
الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء، ان الحكومة اوفت بوعدها في اجراء الانتخابات بموعدها المحدد، وفيما بين انها واجهت الصعاب والشائعات والأكاذيب التي روج لها المشككون الذين حاولوا افشال العملية الانتخابية او تاجيلها كما رغبت بعض القوى، اعتبر ان حماس المواطنين ومشاركتهم بالانتخابات اثارت اعجاب العالم.

وقال المالكي في بيان نشر على موقعه الالكتروني، ان "الحكومة اوفت اليوم بوعدها من خلال اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد بانسيابية عالية واجواء تنافسية حيادية وفرتها بمهنية عالية"، مبينا ان "الارهابيين والمراهنين لم يستطيعوا التأثير على سير العملية الانتخابية او تعكير أجوائها".

واضاف المالكي "لقد واجهنا الصعاب والشائعات والأكاذيب التي روج لها المشككون الذين حاولوا افشال العملية الانتخابية او تاجيلها كما رغبت بعض القوى"، مشيرا الى ان "قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية البطلة انجزت واجبها في حماية وتأمين العملية الانتخابية".

وحيا المالكي "كل المواطنين الشجعان الذين دفعهم شعورهم العالي بالمسؤولية الذهاب الى صناديق الاقتراع والأدلاء بأصواتهم"، معتبرا ان "حماسهم ومشاركتهم الواسعة إثارت إعجاب العالم واحترامه، واكدت تمسك العراقيين بالتجربة الديمقراطية كخيار وحيد لبناء العراق القوي الواحد المزدهر".

واعرب المالكي عن امله بـ"ان تسهم نتائج الانتخابات بتسهيل عملية تشكيل الحكومة باسرع وقت لاستئناف عملية الاعمار والبناء"، مبديا شكره لـ"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي اعلنت في مؤتمرها الصحفي مراحل عملية الفرز ونسب المشاركة ".

ودعا المالكي المفوضية الى "مواصلة جهودها في الحفاظ على نزاهة الانتخابات"، مثمنا جهود "جميع مؤسسات الدولة ووسائل الاعلام الوطنية الشريكة في هذا الانجاز".

وشكر المالكي "كل زعماء العالم والمسؤولين الدوليين الذين اعربوا عن تهانيهم واعجابهم بهذه الممارسة الديمقراطية الشفافة".

واغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عند السادسة من مساء اليوم الاربعاء، جميع صناديق الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية في كافة محافظات البلاد، فيما بدا الموظفون بعمليات العد والفرز الاولي لصناديق الاقتراع في جميع مراكز الاقتراع بعموم البلاد.

فيما اعلنت المفوضية أن نسبة التصويت العام في الانتخابات تحتسب بحسب سجل الناخبين وبحسب بطاقات التصويت، مشيرة الى أنها بلغت 60% لسجل الناخبين و70% للبطاقات الالكترونية.

يذكر ان العاصمة بغداد وباقي المحافظات شهدت، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

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