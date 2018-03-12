اكبر مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الاميركية يغادران منصبيهما

وجاء في بيان لوزارة الدفاع ان المسؤولين "اعلنا رسميا اليوم انهما ينويان التقاعد هذا العام"، مضيفا: ان هذا القرار مقرر منذ بعض الوقت.

واكدت الوكالة الاميركية لفرانس برس ان رحيلهما سيكون "مع بداية الخريف".

وبحسب ال"واشنطن بوست" فان "المسؤولين تم دفعهما الى المغادرة بعد ان زرعا الفوضى داخل الوكالة بسبب ادارتهما المثيرة للجدل لفرقها. واشير الى دخول الجنرال فلين في نزاع مع مساعد وزير الدفاع المكلف الاستخبارات مايكل فيكرس".

وبعد عقد من الحروب في افغانستان والعراق تسعى وكالة الاستخبارات العسكرية الى العودة الى مهمتها التقليدية المتمثلة في جمع معلومات ذات طابع عسكري وتوسيع شبكتها في الخارج.

وبحسب الصحيفة فان ادارة وكالة الاستخبارات العسكرية يمكن ان تسند الى ماري ليجير التي قد تصبح اول امراة تتولى هذا المنصب.