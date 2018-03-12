الأمم المتحدة: الانتخابات مطابقة للمعايير الدولية والعراقيون اثبتوا تفانيهم

وقال ملادينوف، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، ببغداد، إن "الانتخابات التي جرت، اليوم، تتطابق مع المعايير الدولية"، مشيرا إلى أن "الذين ارادوا تقويض يوم الاقتراع عبر تهديداتهم ثبت انهم كانوا على خطأ".

ولفت (حسبما أفادت السومرية نيوز) الى أن "العراقيين اثبتوا تفانيهم على حقهم في التصويت".

واغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عند السادسة من مساء اليوم الاربعاء، جميع صناديق الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية في كافة محافظات البلاد، فيما بدا الموظفون بعمليات العد والفرز الاولي لصناديق الاقتراع في جميع مراكز الاقتراع بعموم البلاد.

يذكر ان العاصمة بغداد وباقي المحافظات شهدت، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.