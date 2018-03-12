البحرين: انتهاكات تحت انف وفد حقوق الانسان

وسيرفع تقريره للمفوضة السامية نافي بيلاي التي ستبني على التقرير مقتضاه..

ملامح التقرير لاحت من كلام بعض مسؤولي الوفد.. فمن انتقادات لعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مطالب الوفد الزائر، الى الاشارة لاختلاف الطائفة بين المسجونين وسجانيهم.. فملاحظات على قانون الاعلام المتشدد في أحكامه على المخالفين...

ومن التقرير الى أحكام قضائية متتالية لا تؤشر الى قرب انفراج الأزمة..

حكم بسجن ريحانة الموسوي ونفيسة عصفور لخمس سنوات، رغم تأكيدهما أنهما تعرضتا للتعذيب الشديد..

وحكم برفض استئناف ابراهيم كريمي لقرار سحب جنسيته، وأحكام على المنوال نفسه تنسج..

فيما الشعب.. ينتظر الفرج...

الضيوف:

فاضل عباس - امين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي

جاسم المهدي - عضو الكتلة البلدية في جمعية الوفاق