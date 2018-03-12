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اردوغان يعلن قرب تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي

اردوغان يعلن قرب تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان العلاقات بين بلاده والكيان الاسرائيلي يمكن ان تطبع خلال الاسابيع القادمة بعد 4 سنوات من الهجوم الاسرائيلي على الاسطول الصغير الذي كان متجها الى غزة لكسر الحصار عن القطاع والذي اثار ازمة دبلوماسية.

وقال اردوغان في حديث لشبكة بي.بي.اس الاميركية ‘اتفقنا على التعويض. وارسال المساعدات الانسانية الى الفلسطينيين عبر تركيا هو المرحلة الاخرى من المفاوضات وبعد نهاية هذه المرحلة قد نمضي قدما نحو عملية تطبيع′.
واوضح ‘تحدثت بالفعل مع زملائي الوزراء واعتقد انها مسالة ايام او اسابيع′. واضاف اردوغان الذي قامت مترجمة بترجمة تصريحاته الى الانكليزية ‘امل ان لا يحدث شيء اخر يغير مجرى الامور’.
واشار اردوغان ايضا الى ان ‘عملية التطبيع يمكن ان تبدا والمرحلة الاولى من هذه العملية ستكون بالتاكيد ارسال السفراء’.
وكان وزير الخارجية التركي قال في نهاية اذار/مارس ان الاتفاق المتعلق بتعويض اسر الضحايا الاتراك اصبح قريبا وهو الذي يشكل العائق الرئيسي امام تطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وكان الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات الذي كان يحاول كسر حصار عن قطاع غزة اسفر عن مقتل تسعة اتراك على متن السفينة مافي مرمرة قائدة الاسطول.
وقدم رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتذاره رسميا في ايار/مايو الماضي.
وقال اردوغان في حديثه لبشكة بي.بي.اس ‘اريد ان اشكر الرئيس اوباما، صديقي، على جهوده لانه ما كان يمكن الوصول الى هذه المرحلة لولا جهوده’ وشدد على ان ‘اعتذار رئيس الوزراء الاسرائيلي الهاتفي كان نتيجة جهود الرئيس اوباما’.
 

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