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المدفعية الاسرائيلية تساند المسلحين في القنيطرة

المدفعية الاسرائيلية تساند المسلحين في القنيطرة
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

يحاول المسلحون في سوريا منذ اسبوع وصل جبهة القنيطرة بجبهة درعا جنوبي سوريا لجعلها جبهة موحدة.

وافاد موقع صحيفة "راي اليوم" ان هذه الجبهة الصامتة تعتبر اكثر جبهات المعارضة تماسكا حيث يحظى مسلحو تلك الجبهة بتسليح وتدريب نوعي تشرف عليه الاستخبارت الاميركية والسعودية.

وقبل يومين سيطر المسلحون على طول الخط الجغرافي المحاذي للكيان الاسرائيلي. واندلعت اشتباكات بين الجيش السوري وهذه العناصر في بلدات عدة في القنيطرة  وقد سجل حسب مصادر عسكرية سورية اشتراك المدفعية الاسرائيلية بشكل متكرر ولثلاثة ايام متتالية في صد هجوم الجيش السوري على معاقل قوات المعارضة في تلك المنطقة.
وقالت  مصادر لـ”راي اليوم” ان هناك تنسيقا ملموسا بين العناصر المسلحة وبين الجيش الاسرائيلي على طول الحدود السورية الاسرائيلية .
وكانت تسريبات سابقة لـ”راي اليوم” مصدرها المعارضة في اسطنبول قالت ان هناك اتفاقا ابرم بين الولايات المتحدة و"اسرائيل" بموافقة سعودية لحماية تلك الجبهة من اقتحام الجيش السوري لها وفي تفاصيل ذلك الاتفاق فان الكيان الاسرائيلي يلتزم بحماية جوية لهذه المنطقة من غارات قد يشنها طيران الجيش السوري.

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