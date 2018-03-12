اتلتيكو يهزم تشلسي ويلاقي جاره ريال في نهائي مدريدي

سجل ادريان لوبيز الفاريز (44) ودييغو كوستا (60 من ركلة جزاء) والتركي اردا توران (72) اهداف اتلتيكو مدريد، والاسباني فرناندو توريس (36) هدف تشلسي. وكان الفريقان تعادلا سلبا الاسبوع الماضي في مدريد.

يلتقي اتلتيكو مع جاره ريال في نهائي مدريدي مئة بالمئة في 24 ايار/مايو في العاصمة البرتغالية لشبونة.وكان ريال مدريد جرد بايرن ميونيخ الالماني من اللقب بفوزه عليه 1-صفر ذهابا و4-صفر ايابا. والمباراة هي الخامسة بين الفريقين على الصعيد الاوروبي، ففاز تشلسي 4-صفر وتعادلا 2-2 في دور المجموعات عام 2009، ثم فاز اتلتيكو 4-1 في الكأس السوبر الاوروبية 2012، قبل ان يتعادلا سلبا الاسبوع الماضي.وفشل البرتغالي جوزيه مورينيو (51 عاما) في قيادة تشلسي الى النهائي ومن ثم احراز اللقب ليكون اول مدرب يتوج مع 3 فرق مختلفة بعد ان حقق ذلك مع بورتو البرتغالي (2004) وانتر ميلان الايطالي (2010).وافتقد تشلسي بطل 2012 ووصيف بطل 2008 صانعي العابه فرانك لامبارد والنيجيري جون اوبي ميكل بسبب الايقاف، والحارس التشيكي بيتر تشيك لاصابته بكتفه في مباراة الذهاب، لكنه استعاد جهود مهاجمه البلجيكي ايدن هازار العائد من الاصابة. في المقابل، تابع اتلتيكو مدريد بقيادة الارجنتيني دييغو سيميوني (43 عاما) تألقه طوال الموسم الحالي وهو اقترب خطوة اضافية من لقب الدوري الاسباني للمرة الاولى منذ 1996 بعد فوزه على فالنسيا الاحد بهدف لنجمه راوول غارسيا.ورفع اتلتيكو رصيده في الصدارة الى 88 نقطة قبل 3 مراحل من النهاية، ويتقدم بأربع نقاط عن برشلونة بطل الموسم الماضي، و6 نقاط امام ريال مدريد الثالث (له مباراة مؤجلة).

يذكر انها المرة الرابعة التي يخوض فيها اتلتيكو مدريد نصف النهائي والاولى منذ 1974، عندما تغلب على سلتيك الاسكتلندي وخسر النهائي الوحيد المعاد امام بايرن ميونيخ، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البطولة الاوروبية هذا الموسم،على ملعب ستامفورد بريدج في لندن وامام 40 الف متفرج، تقاسم الفريقان السيطرة والهجمات في الشوط الاول والفرص ايضا بدأها اتلتيكو مدريد في الدقيقة الرابعة عندما ارسل كوكي كرة ساقطة ماكرة ارتدت من عارضة تشلسي. وارتد الفريق اللندني بهجوم ضاغط الا ان الفرص كانت لصالح الفريق المدريدي، وابعد اشلي كول كرة خطرة (12)، ثم حول غاري كاهيل تسديدة دييغو كوستا الى ركنية (19).

وكانت ابرز فرصة لتشلسي من ركلة حرة نفذها البرازيلي ويليان (15)، تلتها فرصة اخرى خطرة من مقصية لمواطنه دافيد لويز اثر رمية جانبية (23).وكان تشلسي البادىء بالتسجيل بعد تمريرة من الاسباني سيزار ازبيليكويتا الى ويليان في الجهة اليمنى راوغ الاخير ودخل المنطقة فتقدم الاسباني وخطف الكرة مجددها واعادها ارضية خلفية الى مواطنه فرناندو توريس الذي تابعها زاحفة بيمناه في شباك الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا (36).وشعر اتلتيكو مدريد بالخطر، واستعاد المبادرة الهجومية، وقرع ادريان لوبيز جرس الانذار من متابعة رأسية لكرة نفذها كوكي من ركلة حرة (42).وادرك ادريان التعادل واعاد الامل لفريقه بالتأهل بعد كرة من البرتغالي تياغو منديش قائد اتلتيكو كادت تخرج من الملعب بيد ان فرانشيسكو خوانفران اعادها من على الخط فافلتت من 3 مدافعين ووصلت الى ادريان الذي اعادها بيمناه الى اعلى الزاوية اليمنى (44).وفي الشوط الثاني، جرب تياغو حظه لكن الحارس الاسترالي المخضرم مارك شفارتسر (40 عاما) سيطر عليها على دفعتين (51)، ونجح كورتوا في ابعاد رأسية جون تيري من متابعة لكرة نفذها ويليان من ركلة حرة (53).

وترك المدافع كول مكانه للمهاجم الكاميروني صامويل ايتو الذي تسبب بركلة جزاء اثر انقضاض خشن على دييغو كوستا نفذها الاخير بنفسه ووضع الكرة في سقف الشبكة على يمين شقارتسر (60) مسجلا هدفه الثامن في البطولة الاوروبية.ونفذ ويليان ركلة حرة على رأس مواطنه دافيد لويز الذي تابعها بتركيز فاصاب العارضة وتألق كورتوا في تحويلها الى ركنية (63)، ثم سيطر الحارس الدولي البلجيكي على كرة اطلقها البرازيلي راميريش من خارج المنطقة (64).ولعب مورينيو ورقته الهجومية الثانية فدفع بالسنغالي ديمبا با بدلا من توريس، وجاءت النتيجة معاكسة لطموحه فعزز اتلتيكو تقدمه بالهدف الثالث عندما تابع التركي اردا توران برأسه كرة مرفوعة من الجهة اليمنى فارتدت من العارضة اليه تابعها في الشباك (72). وكاد المدافع البرازيلي فيليبي لويس يسجل الهدف الرابع للضيوف الا ان تدخل شفارتسر حال دون ذلك وابعد كرته الى ركنية (77).

وحاول سيميوني قتل الدقائق الاخيرة بالتبديلات لاراحة الاساسيين وتوفير جهودهم للدوري المحلي بعد ان اطمأن الى النتيجة، والايعاز الى لاعبيه بالاحتفاظ قدر الامكان بالكرة. وبالفعل نفذ لاعبو اتلتيكو الاوامر بحذافيرها فخفت وتيرة الاداء من جانبهم وحامت الكرة طويلا في منطقتهم دون ان يتمكن الفريق المحلي من تبديل النتيجة، علما بان الحكم منح 5 دقائق كوقت ضائع صد كورتوا في الدقيقة قبل الاخيرة منها كرة خطرة لهازار الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب طوال اللقاء.

