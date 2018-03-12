البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

المالكي: بالأصابع البنفسجية هزمنا المفخخات والارهاب

المالكي: بالأصابع البنفسجية هزمنا المفخخات والارهاب
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان العملية الانتخابية وجهت صفعة لمن يريد تزييف الانتخابات، مشدداً على انه بالأصابع البنفسجية هزمنا المفخخات والامن تصدى لمسلحين حاولوا اقتحام بعض مراكز الاقتراع.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده الخميس، ان الانتخابات النيابية التي شهدها العراق يوم امس، جرت بشفافية، مطمئنا الجميع بأن اي تلاعب خطير لم تشهدها هذه الانتخابات، مشيراً الى ان البلد أنهى صفحة الانتخابات لنبدأ صفحة جديدة، ولم يحصل اي تلاعب في الانتخابات والقوى الامنية وقفت بوجه من أراد ذلك.

واضاف المالكي، أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه يمتلك تفاهمات تفوق النصف زائد واحد، فيما اشار إلى تلقيه اتصالات لتشكيل حكومة الأغلبية، مشيداً بنجاح الانتخابات التشريعية، موجهاً شكره للمرجعيات الدينية التي لعبت دوراً هاماً وكان لها الفضل في انجاز الاستحقاق الانتخابي.

واعرب عن رفضه لطرح الديمقراطية التوافقية حيث اعتبرها وجهاً آخر للمحاصصة والتي "لاتبني بلداً"، مشيراً الى ان ما يحتاجه العراق هو ديمقراطية الاغلبية السياسية. وأن هذه الاغلبية بالتحاور مع القوى السياسية هي التي تقرر من الأصلح لرئاسة الجمهورية.

وقال: ان بعض المنتسبين للكتل حاولوا الانتخاب بالنيابة عن أشخاص، محذراً بانه لا يمكن القبول بانحدار السلوك الانتخابي لأنه "يتناقض مع اخلاقنا ومبادئنا وتقاليدنا"، داعياً الوزراء إلى الكف عن ظاهرة تعطيل الخدمات بعد انتهاء الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتم بتوجيه من كتل هؤلاء الوزراء، موضحاً، "ابتلينا بحالة عرقلة المشاريع قبل الانتخابات للقول إن المالكي فشل في عمله".

وتابع المالكي يقول: "ادعو جميع الكتل الى الحوار من أجل مستقبل العراق، نحتاج الى الديمقراطية بأصلها وأسسها وهي الأغلبية السياسية، وينبغي الانتقال الى مرحلة جديدة ودفع العملية السياسية قدما".

واوضح رئيس الوزراء العراقي: "اصبحنا في وضع جديد على قاعدة انتخابات جديدة وحسن اختيار من قبل المواطنين، سنتحرك بقوة لحسم موضوع وجود القاعدة في الانبار لنتوجه لعملية الاعمار والبناء"، مشيراً الى ان أزمة الأنبار لن تطول ومعركة الفلوجة استغرقت وقتا اكثر مما ينبغي.

واكد المالكي، ان اجراء الانتخابات في الانبار دليل على نجاحها حيث كانت نسبة المشاركة أكثر من 50%.

واضاف، ان الانتخابات كانت مدفوعة بالوعي لدى الناخبين العراقيين، وأثنى على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنها أحسنت عملية ادارة الانتخابات. كما وجه شكره للاعلام العربي والدولي والمحلي الذي كان شاهداً على الانتخابات البرلمانية، بالرغم من ان بعض الدعايات الانتخابية حملت شعارات فاسدة وكاذبة.

هذا واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 60 بالمئة. وتوقعت المفوضية اعلان النتائج بين 20 يوماً الى شهر، فيما تتواصل عمليات فرز الاصوات.

روابط ذات صلة

المالكي يتحدث عن تطورات مهمة على صعيد المعركة ضد داعش

المالكي: السعودية تعيش وهم إسقاط سورية والعراق

المالكي يدلي بصوته ويدعو العراقيين لحسن الاختيار+فيديو

الأمم المتحدة: الانتخابات مطابقة للمعايير الدولية والعراقيون اثبتوا تفانيهم

ايران تهنئ بنجاح الانتخابات البرلمانية العراقية

آخر الأخبار

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

هكذا رد نائب تركي على تصريحات قرقاش عن "تدخلات تركيا"

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

الأکثر مشاهدة