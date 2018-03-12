مفاوضات بين شيوخ العشائر والحكومة لحل أزمة الانبار

وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في تصريح للسومرية نيوز إن "مجلس محافظة الانبار يعلن عن وجود تفاوضات بين شيوخ عشائر المحافظة والحكومة المركزية من اجل حل جميع الخلافات وإنهاء الأزمة الحالية في الانبار".

وأضاف كرحوت، أن "الهدوء سوف يعود الى الانبار خلال الايام القادمة وتعود جميع العوائل النازحة الى مناطقها"، مبينا ان "الحكومة وافقت على تنفيذ مطالب المعتصمين ضمن المفاوضات المعمول بها حاليا".

وأعلن نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي، اليوم الخميس، عن تعويض 1300 منزل متضرر نتيجة العمليات العسكرية في الرمادي مركز المحافظة.

يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها مدينة الرمادي، نحو 110 كم غرب بغداد، تشهد منذ قرابة اربعة اشهر عمليات عسكرية لمطاردة عناصر تنظيم "داعش" الذين تسللوا الى مدن المحافظة الرئيسة كالفلوجة والرمادي، بعد تنفيذ القوات الامنية عملية "ثأر القائد محمد" في صحراء الانبار على خلفية اغتيال قائد الفرقة السابعة محمد الكروي.