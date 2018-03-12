إيران تسحب مشروع تطوير ميدان نفطي من شركة صينية

وتابع ركن الدين جوادي بأنه تم إبلاغ الشركة الصينية رسمياً بأن شركة النفط الإيرانية سحبت رخصة تنفيذ المشروع منها بعد إجراء المراحل القانونية بينما تلقت الشركة الصينية البطاقة الصفراء‌ من وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه وانتهت مهلتها الـ90 يوماً لتسريع العملية.

وأضاف أنه بعد انتهاء المهلة المحددة وتجاهل الشركة الصينية للإلتزام بتعهداتها تم إصدار حكم نهاية الاتفاقية الموقعة بين الجانبين لتطوير الميدان النفطي مشدداً علی أنه يجب أن يلتزم المقاول بتعهداته تجاه تنفيذ المشاريع في موعدها المحدد.

وتم توقيع اتفاقية تطوير ميدان آزادكان النفطي بين شركتي النفط الإيرانية والصينية عام 2009 بقيمة تصل إلی 2.5 مليار دولار وبدأت عملية التنفيذ عام 2012 في مرحلتين وهي إنتاج 320 ألف برميل من الخام يومياً إلی جانب 197 مليون قدم مكعب من الغاز عبر تنقيب 185 بئر والمرحلة الثانية تتضمن رفع مستوی إنتاج الخام إلی 600 ألف برميل يوميا.