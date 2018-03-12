البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

إيران تسحب مشروع تطوير ميدان نفطي من شركة صينية

إيران تسحب مشروع تطوير ميدان نفطي من شركة صينية
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية سحب مشروع تطوير ميدان "آزادكان" الجنوبي النفطي من الشركة الصينية (CNPCI) بعد تلقيها عدة إنذارات للتأخير والتسويف في تنفيذ هذا المشروع.

وتابع ركن الدين جوادي بأنه تم إبلاغ الشركة الصينية رسمياً بأن شركة النفط الإيرانية سحبت رخصة تنفيذ المشروع منها بعد إجراء المراحل القانونية بينما تلقت الشركة الصينية البطاقة الصفراء‌ من وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه وانتهت مهلتها الـ90 يوماً لتسريع العملية.

وأضاف أنه بعد انتهاء المهلة المحددة وتجاهل الشركة الصينية للإلتزام بتعهداتها تم إصدار حكم نهاية الاتفاقية الموقعة بين الجانبين لتطوير الميدان النفطي مشدداً علی أنه يجب أن يلتزم المقاول بتعهداته تجاه تنفيذ المشاريع في موعدها المحدد.

وتم توقيع اتفاقية تطوير ميدان آزادكان النفطي بين شركتي النفط الإيرانية والصينية عام 2009 بقيمة تصل إلی 2.5 مليار دولار وبدأت عملية التنفيذ عام 2012 في مرحلتين وهي إنتاج 320 ألف برميل من الخام يومياً إلی جانب 197 مليون قدم مكعب من الغاز عبر تنقيب 185 بئر والمرحلة الثانية تتضمن رفع مستوی إنتاج الخام إلی 600 ألف برميل يوميا.

روابط ذات صلة

ارتفاع واردات الصين من النفط الايراني

ايران تعلن استعدادها للتعاون مع المستثمرين الصينيين

آخر الأخبار

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الارهابيون في الغوطة الشرقية ...باتت أيامهم معدودة

هكذا رد نائب تركي على تصريحات قرقاش عن "تدخلات تركيا"

احتجاجات في لندن ومانشستر ضد عملية عفرين التركية +فيديو

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

الأکثر مشاهدة