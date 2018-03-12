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وزیر الطاقة: إیران تحولت إلی أكبر منتج لمعدات الماء والكهرباء بالعالم

وزیر الطاقة: إیران تحولت إلی أكبر منتج لمعدات الماء والكهرباء بالعالم
الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قال وزیر الطاقة الإيراني وفي إشارته إلی نجاحات البلاد في المجالات العلمیة والصناعیة المختلفة، إن الجمهوریة الإسلامیة في إیران تمكنت وخلال العقود الثلاثة من عمر الثورة، أن تتحول إلی منافس حقیقي للمنتجین الأجانب في مجال إنتاج الطاقة ومعدات الماء والكهرباء.

وأضاف حمید جیت جیان في تصریحات متلفزة مساء أمس، أن إیران تعتمد إلی حد كبیر على منتجاتها الداخلیة في توفیر الطاقة الكهربائیة وتصنیع الأجهزة المستخدمة في صناعة الماء والكهرباء، وقال إن وزارة الطاقة وبتأسیسها شركة إدارة مشاریع محطات الطاقة الكهربائیة الإیرانیة (مبنا Mapna) التي تضم أكثر من 40 شركة، استطاعت أن تحقق النجاح في قطاعات الأبحاث والإنتاج حیث تحولت إلی أحد المنافسین للشركات الأجنبیة الكبرى في مجال إنتاج الطاقة وتصنیع المعدات.
وأشار وزیر الطاقة إلی أن إیران من الدول القلائل بالعالم القادرة على تقدیم الخدمات في مجال الأبحاث فضلاً عن تقدیم الخدمات الهندسیة.
وأضاف أن إیران تعمل حالیاً على تصمیم وتركیب الأجهزة والمعدات الكهربائیة والمائیة في أكثر من 40 بلداً بالعالم موضحاً بأن هذه الخدمات یمكن أن تقدم لكل دول العالم في حال إزالة الحظر.
وأشار جیت جیان إلی رغبة المنافسین الأجانب بالتعاون مع الشركات الإیرانیة وقال إن المنتجین الكبار أدركوا أهمیة التعاون مع إیران في المنطقة والعالم وذلك لعزل منافسیهم الآخرین.
وأشار وزیر الطاقة إلی أن إیران تتبوء المركز السادس في إنتاج أجهزة التوربین الغازي لكنها في المركز الخامس بالعالم في مجال حجم الإنتاج.
وصرح بأن إیران تستورد الكهرباء من تركمنستان فقط في حین تصدر الكهرباء إلی باقي الدول المجاورة لها.

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