قتلى من القاعدة بينهم قيادي في معارك مع الجيش اليمني

وكشفت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل القيادي في القاعدة المدعو ابو مسلم الاوزبكي في مواجهات مع الجيش بأبين، وقالت: إن القوات اليمنية وجهت ضربات موجعة للمسلحين في مديرية ميفعة وعزان بمحافظة شبوة، ودمرت ثلاث سيارات وقتلت 6 من ابرز عناصر القاعدة، وجرحت عدداً اخر فيما لاذ اخرون بالفرار.

واكد وزير الدفاع محمد ناصر احمد أن الحرب على الارهاب مستمرة حتى تطهير اليمن من شرور وعب الارهابيين.

وذكر مصدر آخر ان قوات أخرى من الجيش تقدمت صوب منطقة شاقة محيد جنوب عزان والتي تبعد عن المدينة حوالي ٤۰ كيلو متر.

من جهته، افاد مصدر امني لفرانس برس ان الاوزبكي وصل الى اليمن في 2011 وهو قيادي محلي في ابين.

وبذلك ارتفع عدد القتلى في العملية التي اطلقها الجيش الثلاثاء في محافظتي ابين وشبوة الجنوبيتين، الى 22 عنصرا من القاعدة.