إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة بسوريا: 24 طلب ترشيح

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام أنّ آخر المتقدّمين بطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو حسين محمد تيجان ليصل بذلك عدد طالبي الترشح إلى 24، بحسب موقع قناة الجديد.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا إنّه "في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم تم إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية"، مشيراً إلى أنّه "خلال المهلة القانونية التي امتدّت من 22 نيسان 2014 إلى 1 أيار 2014 تقدّم 24 طالباً للترشّح إلى المحكمة الدستورية".

وأضاف أنّ "المحكمة الدستورية العليا ستعكف على دراسة طلبات الترشح بدءاً من يوم غد وستعلن إعلانها الأوّلي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقاً للدستور وقانون الانتخابات".