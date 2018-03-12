ايران تشدد مراقبتها للحدود لمنع دخول المخدرات

وقال رحماني فضلي الامین العام للجنة مکافحة المخدرات، في تصریح للصحفیین الیوم الخمیس علی هامش اجتماع هيئة مكافحة المخدرات: "ان 300 کیلومتر من منطقة سراوان الحدودیة ستصبح تحت سیطرة القوات هذا العام حیث یمکننا السیطرة علی تهریب المخدرات الی البلاد".

واشار رحماني فضلي انه خلال العام الماضي، كانت 77 بالمائة من مكافحة المخدرات تتم على الحدود، مضيفا ان وزارته عازمة على رفع هذه النسبة الى 85 بالمائة، لافتاً الی زیادة حجم المخدرات المضبوطة بنسبة 14 بالمئة.

وتابع: ان الفراغ الموجود على طول 300 كيلومتر من الحدود الشرقية، سيتم سده وإحكام السيطرة عليه حتى نهاية صيف 2014، وستكون جميع الحدود الشرقية تحت السيطرة التامة لقوى الامن الداخلي.