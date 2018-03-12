الاتحاد الاوروبي وكوبا يختتمان جولة من المفاوضات

واعلن كبير المفاوضين الاوروبيين كريستيان ليفلر للصحافيين في ختام يومين من الاجتماعات "عقد اجتماع اول مثمر جدا، طرحنا اسس التفاوض" لانه "انطلاقا من التغيرات الداخلية (في كوبا) تفتح امكانيات جديدة من التعاون".



وهذه الاجتماعات التي جرت في جلسات مغلقة تهدف الى طرح اسس "اتفاق لحوار سياسي وتعاون".



واضاف ليفلر ان موضوع حقوق الانسان "عنصر من الحوار الذي نجريه مع كوبا (و) سيكون ايضا موضوعا مع امكانية كبيرة للتعاون" الثنائي.



واضاف المفاوض ان "«الموقف المشترك» لا يزال قائما في الاتحاد الاوروبي، نعرف ذلك جميعا، وهذا لن يغير منذ البداية" في المحادثات، موضحا ان اللقاء المقبل سيعقد في الاشهر المقبلة في بروكسل.



ولم يدل الوفد الكوبي باي تصريحات.



وفي 1996 تبنى الاتحاد الاوروبي "موقفا مشتركا" بمبادرة من رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ في تلك الفترة خوسيه ماريا اثنار.



وهذا "الموقف المشترك" يربط التعاون الاوروبي مع كوبا باحراز تقدم في مجال الديموقراطية وخصوصا في مجال الحقوق المدنية والسياسية.



وفي العاشر من شباط/ فبراير، وافقت الدول ال28 في الاتحاد الاوروبي على بدء حوار يرمي الى تطبيع العلاقات مع كوبا، المعلقة رسميا منذ 2003، بهدف تشجيع هافانا على مواصلة الاصلاحات في مجال حقوق الانسان (حسب الاتحاد الاوروبي).