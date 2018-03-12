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بان يجدد انتقاده للاحكام بحق انصار مرسي امام فهمي

بان يجدد انتقاده للاحكام بحق انصار مرسي امام فهمي
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس انتقاده لاحكام الاعدام التي اصدرها القضاء المصري اخيرا على انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مقر الامم المتحدة.

وقال المتحدث ستيفان دوياريك ان بان "ابلغ الوزير (المصري) قلقه البالغ حيال احكام الاعدام العديدة والعدد الكبير من الاعتقالات المتتالية والقانون الجديد الذي ينظم التظاهرات وظروف الاعتقال في السجون وسجن الصحافيين".

ونقل المتحدث عن بان "تشديده على ان حرية التجمع والتعبير والانتخابات النزيهة هي عناصر اساسية في اي مجتمع ديموقراطي".

وبحث بان وفهمي من جهة اخرى عملية التسوية المتعثرة بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين والازمة في سوريا والوضع في ليبيا ومشاكل حظر الانتشار النووي.

وفي رد فعل اول على مئات من احكام الاعدام اصدرها القضاء المصري الاثنين على مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر بان "انها لا تحترم على ما يبدو القواعد الاساسية لمحاكمة عادلة".

واصدرت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) الاثنين احكاما بالاعدام على 683 من انصار مرسي بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع.

كما قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة حظر انشطة حركة "6 أبريل" ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي اسقطت نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في بداية 2011.

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