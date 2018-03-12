باريس تطرد جزائريا يجند ويرسل فرنسيين للقتال في سوريا

وقالت الوزارة في بيان، إن الجزائري مرتبط بجماعات متطرفة ضالعة في تجنيد افراد للإنضمام الى شبكات جهادية في افغانستان وسوريا.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق، أن الجزائري اعتقل في منتصف آذار/مارس فيما كان يحاول الدخول مع حافلة تقل مسلحين الى مدينة حلب.

وكان هذا الشخص غادر فرنسا في شباط/فبراير متوجهاً الى تركيا، المقصد الرئيس للأوروبيين الذين يريدون القتال في سوريا.

ويأتي قرار طرد الأجانب المقيمين في الأراضي الفرنسية والذين يشتبه في انضمامهم أو ارتباطهم بمجموعات ارهابية في إطار الخطة الجديدة التي طرحها وزير الداخلية برنار كازنوف الأسبوع الماضي على حكومته لمجابهة ظاهرة تدفق أعداد من الشباب الفرنسي إلى سوريا للانخراط في القتال.