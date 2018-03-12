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نتنياهو يعلن سعيه لسن قانون يكرس كيانه كدولة يهودية
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الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش
كشف رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يسعى لسن قانون يعرف الكيان بأنه دولة لليهود، وقال إنه سيدعو لوضع قانون يصف "اسرائيل" بأنها دولة الشعب اليهودي بحسب تعبيره. ويهدد سن القانون مصير اكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني عربي في مناطق 48.
تصنيف :
فلسطین
كلمات دليلية :
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الكيان الاسرائيلي
دولة يهودية
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