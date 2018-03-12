البحرين:اضراب عن الطعام تضامناً مع معتقلي جو

ومعتقلو سجن جو معذبون مرتين..باعتقال تعسفي

بسبب التعبير عن الرأي وتعرض للاعتداء و الضرب داخل السجن

بسبب الاحتجاج على الاجراءات القاسية بحقهم.

وقادة المعارضة يفتحون اضراباً عن الطعام تضامناً معهم.

واستعداد لتقديم التضحيات حتى يتوقف مسلسل المعاناة والظلم،

وتتحقق كل المطالب المشروعة.

فإلى متى تستمر معاناة المعتقلين بعد اكتظاظ السجون باعداد لا تستوعبها؟

ولماذا تستمر سياسة الاعتقال والتعذيب داخل السجون؟

محمد الدرازي مساعد امين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي

هادي الموسوي مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق