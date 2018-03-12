البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

مجلس العشائر العسكري بالفلوجة "يعلن الحرب على داعش"

مجلس العشائر العسكري بالفلوجة
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر عشائري بمدينة الفلوجة الجمعة، بأن "المجلس العسكري" لثوار العشائر لهذه المدينة، يعمل بالتنسيق مع شيوخ العشائر ومسؤولين حكوميين لتشكيل قوة لطرد ما يسمى بـ "داعش" من الفلوجة واعلان الحرب عليه.

يأتي ذلك اثر احتجاز مسلحي "داعش" لـ (71) مقاتلا من ثوار "المجلس العسكري" العشائري، حيث قال المصدر لـ"السومرية نيوز" إن "تنظيم داعش الارهابي احتجر 71 عنصراً ينتمون للمجلس العسكري لثوار العشائر في الفلوجة داخل أحد مساجد المدينة بعد مصادرة كافة أسلحتهم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: أن "المجلس قرر إعلان الحرب على تنظيم داعش"، مشيراً إلى أنه "ينسق حالياً مع شيوخ العشائر ومسؤولين حكوميين من أجل تشكيل قوة كبيرة لطرد داعش من المدينة".
وكان مصدر استخباري مطلع في محافظة ديالى كشف الجمعة، أن تنظيم "النقشبندية" أفتى بإباحة قتل قادة وعناصر تنظيم "داعش" أينما تم الظفر به من قبل مسلحيه، واصفاً إياها بالتنظيم "المرتد عن الدين الإسلامي"، فيما أكد مقتل 6 من أبرز قادته خلال 3 أشهر على يد تنظيم "داعش".
ويأتي ذلك في وقت، أعلن تنظيم القاعدة أنه قرر "إنهاء" تنظيم مايسمى بـ "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) من الوجود.
يذكر أن محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) تشهد منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وأدت إلى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة

روابط ذات صلة

مقتل مسؤول "الدفاع الجوي" في "داعش" و15 من التنظيم بالفلوجة

شاهد اعترافات أبو صهيب الذي خبأ زعيم داعش بمنزله لأكثر من سنة

مقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" بعملية جوية شمالي بابل

تنظيم القاعدة يعلن قراره بـ"إنهاء" داعش من الوجود

آخر الأخبار

شاهد مذيعة تشعل مواقع التواصل والسبب!

الأجهزة الأمنية في "إب" تلقي القبض على شخص بحوزته متفجرات

شاهد.. لحظة العثور على طفل “لقيط” في مسجد بالسعودية!

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

الأکثر مشاهدة