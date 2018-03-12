مقتل 11 مسلماً بهجومين مسلحين في ولاية أسام الهندية

وذكر مصدر في الشرطة الهندية، أنه يشتبه بأن منفذي الهجومين اللذين وقعا أثناء الليل أفراد من قبيلة بودو.

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية نيلاموني سين ديكا: إن السلطات ستتخذ تصرفاً حازماً ضد المتورطين في هذه الجريمة، حيث أرسلت تعزيزات من الشرطة إلى المنطقتين اللتين شهدتا الهجومين، وقد شهدت المنطقتان من قبل أعمال عنف طائفية.

يشار إلى أن افراد قبيلة بودو يتهمون المسلمين بالدخول لأراضيهم بصورة غير شرعية من حين لآخر.

وساهم مرشحون في الانتخابات العامة الهندية، وبينهم مرشح المعارضة الأوفر حظا ناريندرا مودي، في تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين من بنغلادش في (أسام).

وقال مودي الأسبوع الماضي إن المهاجرين من بنغلادش إلى ولاية هندية قريبة يجب أن "يحزموا حقائبهم" في حالة وصوله إلى السلطة.

ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات في الهند يوم 16 مايو أيار.

وقالت الشرطة: إن المهاجمين قتلوا بالرصاص ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بينهم امرأتان وأصابوا رضيعا في أحد الهجومين.

وقال ضابط كبير في شرطة عاصمة الولاية على دراية بالتحقيق: "دخل المسلحون المنزل وقتلوهم بالرصاص على الفور". وفي الهجوم الثاني قتلت مجموعة من أفراد الميليشيات ثمانية أشخاص.

وكان 40 شخصا قد قتلوا قبل عامين في اشتباكات بين قبيلة بودو ومهاجرين مسلمين في نفس المنطقة.