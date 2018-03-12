هدنة في حمص القديمة تمهيدا لاتفاق يقضي بخروج المسلحين

وقال مدير ما يسمى المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "بدأ ظهر اليوم الجمعة تنفيذ وفق لاطلاق النار في الاحياء المحاصرة من حمص ... تمهيدا لتنفيذ اتفاق بين طرفي النزاع".

واوضح ان الاتفاق "يقضي بوقف اطلاق النار والسماح بخروج المقاتلين من الاحياء المحاصرة على ان يتوجهوا نحو الريف الشمالي لمحافظة حمص، ودخول القوات النظامية الى هذه الاحياء".

واكد ان "انسحاب المقاتلين من الاحياء لم يبدأ بعد"، وان الاتفاق "يفترض ان ينفذ خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة".

وقال ناشط في المدينة يقدم نفسه باسم "ثائر الخالدية" لفرانس برس عبر الانترنت من جهته، ان "الاتفاق عبارة عن هدنة ستستمر 48 ساعة بدءا من اليوم، يتبعها خروج آمن للثوار باتجاه الريف الشمالي". واكد ان "الانسحاب لم يبدأ بعد".

واضاف ان الاتفاق "لا يشمل حي الوعر" المحاصر ايضا والواقع على خارج حمص القديمة.

وفي حال تنفيذ الاتفاق، سيكون حي الوعر المنطقة الوحيدة المتبقية في المدينة تحت سيطرة الجماعات المسلحة .

وبدأ الجيش السوري منذ منتصف نيسان/ابريل حملة عسكرية للسيطرة على الاحياء المحاصرة في وسط حمص .