ايران تبدأ 7 اجراءات عملية في اطار اتفاقها مع الوكالة الدولية

وأوضح كمالوندي، بان المنظمة الايرانية للطاقة الذرية تقوم بعملها وفق برامج محددة ولن تعطل اي من انشطتها وانه اذا ما واجهت عملية تنفيذ بعض البرامج، التاخير فذلك يعود بالاساس الى مساع لتعويض العمل بالبرامج الاخرى.

ولفت كمالوندي الى أن المفاوضات بين ايران ومجموعة (5+1) تمضى قدما، وقال: لقد تم التاكيد على حقوق ايران النووية في المفاوضات الا أنه يتعين الانتظار في غضون الاشهر المقبلة لوضوح نتائج المفاوضات النووية، منوها الى ان المفاوضات لن ترجع انشطة ايران النووية الى الوراء.

واوضح بانه في الوقت الراهن "لم يتم تعطيل العمل بأي منشأة نووية ولا حتى جهاز طرد مركزي واحد، مشيرا الى انه على مدى السنوات الخمس الماضية لم يتم ضخ الغاز بـ 10 الى 11 الفا من اجهز الطرد المركزي، الا ان اجهزة الطرد المركزي التي كانت تعمل مازالت مستمرة بانشطتها".

وحول حقيقة مطالبة ايران بتحويل المياه الثقيلة لمنشأة اراك الى مياه خفيفة، قال: إن الامر غير صحيح قطعا لأن ذلك من خطوط ايران الحمراء.

واستطرد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايانية قائلا: إننا لن نتخلى عن حقوقنا النووية ولن يتعطل العمل بمنشآت ايران النووية فضلا عن أن طبيعة عمل منشأة اراك غير قابلة للتغير وسيكون فيها مفاعلا للمياه الثقيلة.

وبشأن أكسدة النصف المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والذي يتعين أكسدته بموجب اتفاق جنيف النووي، قال: إن العملية سيتم تنفيذها لغاية نهاية الاطار الزمني المحدد اي الستة أشهر ونحن تعهدنا بأكسدته.

وحول سير العمل بمحطة بوشهر النووية، اكد كمالوندي بانه تجرى حاليا عملية تحميل المحطة بالوقود وان انشطتها ستستانف قريبا.

واشار كمالوندي الى 7 اجراءات عملية ستنفذها ايران لغاية الـ14 من ايار/ مايو الجاري وذلك بموجب اتفاقها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها الى ان الجزء الاكبر من الاجراءات تم تنفيذه، وان البقية ستنفذ في الموعد المحدد، دون ان يذكر تفاصيل اخرى.