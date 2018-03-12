وقد ظهرت موجة تبادل الشتائم بداية على موقع "يوتيوب"، حيث نشر المقطع في أقل من 4 ثوانٍ لا غير، الأمر الذي بدا مقصودا بحسب البعض، حيث تبادل الطرفان- المؤيد والمدافع، والطرف الآخر المعارض والساخر- موجة حادة من الشتائم، فيما ظهر على "تويتر" وسم "هاشتاغ" بمسمى #الشعب_السعودي_الشقيق، وهنا أيضا تبادل الطرفان السخرية والشتائم.

يُذكر أن الجدل حول صحة الملك السعودي لا يكاد يتوقف في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ما تكاد الأخبار حول تدهور صحته تتراجع حتى تعود إلى الظهور من جديد، وما زاد الجدل قائما بتعيين "ولي لولي العهد"، هو الأمير مقرن بن عبد العزيز، في سابقة غير معهودة، إلى جانب إجراء تغييرات أخرى بدت برأي البعض محاولة لتأكيد سلطات نجله الأمير متعب.