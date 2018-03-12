مرسيليا يعلن رسميا تعيين الارجنتيني بييلسا مدربا لفريقه

اوضح مرسيليا صاحب المركز السادس حاليا والذي يشرف على فريقه المدير الرياضي في النادي جوزيه انيغو منذ اقالة ايلي بوب في 7 كانون الاول/ديسمبر، ان بييلسا سيوقع على العقد في اول زيارة له بعد انتهاء الدوري الفرنسي. وكان بييلسا (58 عاما)، مدرب منتخب الارجنتين وفريق اتلتيك بلباو الاسباني سابقا، احرز 3 القاب فقط مع الاندية التي اشرف عليها وتحديدا مع نيولز اولد بويز الارجنتيني في التسعينات من القرن الماضي.وقاد بييلسا اتلتيك بلباو الى نهائي الدوري الاوروبي (يورويا ليغ) عام 2012 حيث خسر امام مواطنه اتلتيكو مدريد صفر-3.وكان بييلسا تابع من المدرجات فوز مرسيليا على مونبلييه 3-2 في 11 نيسان/ابريل مع مساعده التشيلي دييغو رييس، ورشحه المراقبون حينذاك لان يصبح المدرب الجديد لمرسيليا.