هاس الى نصف النهائي للمرة الخامسة

بلغ هاس الفائز بلقب العام الماضي على حساب مواطنه فيليب كولشرايبر الخامس الذي خرج من الدور الاول على يد الاوزبكستاني دينيس ايستومين، دور الاربعة للمرة الخامسة خلال مشاركاته، وسيواجه السلوفاكي مارتن كليزان الصاعد من التصفيات والذي هزم الاوزبكستاني دينيس ايستومين 7-6 (7-3) و1-6 و6-1.وصرح هاس (36 عاما) الذي خاض مباراته الثانية بعد توقف 6 اسابيع بسبب آلام في الكتف، بعد الفوز "انا سعيد جدا لانني سجلت نقاطا حاسمة في اللحظات المهمة".واضاف "لكن المباراة المقبلة ستكون صعبة امام كليزان الواثق جدا من نفسه بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية في هذه الدورة (منها 3 في التصفيات)".والتقى هاس سابقا مرة واحدة مع كليزان عام 2012 في هامبورغ، مسقط رأسه، وفاز فيها بمجموعتين.وتأهل ايضا الى نصف النهائي الايطالي فابيو فونييني المصنف اول بفوزه على البرازيلي توماس بيلوتشي 6-2 و6-2، وسيلتقي في الدور المقبل مع الحصان الاسود في الدورة الالماني يان-لينارد شتروف الذي هزم اللاتفي ريكارداس بيرانكيس 4-6 و6-3 و6-4.