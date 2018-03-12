بيرلو يمدد عقده مع يوفنتوس

اوردت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" غداة خروج يوفنتوس من نصف نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) على يد بنفيكا البرتغالي (الذهاب 2-1 في لشبونة والاياب صفر-صفر في تورينو)، ان فريق "السيدة العجوز" مدد عقد بيرلو حتى حزيران/يونيو 2016.وانضم بيرلو الى يوفنتوس عام 2011 قادما من ميلان دون مقابل بعد ان ساهم في احرازه بطولة الدوري المحلي مرتين ودوري ابطال اوروبا مرتين ايضا (2003 و2007).

وقاد بيرلو يوفنتوس الى احراز بطولة ايطاليا مرتين ايضا في 3 سنوات، وهو على عتبة اللقب الثالث على التوالي، اضافة الى لقب الكأس السوبر الايطالية مرتين.ويتصدر يوفنتوس الدوري حاليا برصيد 93 نقطة بفارق 8 نقاط امام مطارده روما قبل 3 مراحل من نهاية البطولة، وسيتوج بطلا للمرة الثلاثين في تاريخه في حال خسارة فريق العاصمة امام مضيفه كاتانيا الاحد، او في حال فوزه على اتلانتا الاثنين.

