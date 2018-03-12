النهائي بين بنفيكا واشبيلية

كان بنفيكا فاز ذهابا 2-1 الاسبوع الماضي في لشبونة، فيما تغلب اشبيلية على فالنسيا 2-صفر وتأهل بالتالي لتسجيله خارج ارضه.سجل الكاميروني ستيفان مبيا (90+5) هدف اشبيلية، والجزائري سفيان فاغولي (14) والحارس بيتو (26 خطأ في مرماه) والفرنسي جيريميو ماتيو (69) اهداف فالنسيا .

في المباراة الاولى على ملعب يوفنتوس، الذي ستقام عليه ايضا المباراة النهائية في 14 ايار/مايو، اقتلع بنفيكا بطاقة التأهل بعشرة افراد بعد ان اللقاء بشكل متوازن لامتصاص فورة مضيفه الساعي الى قلب نتيجة الذهاب وتسجيل هدف يكفيه لخوض المباراة النهائية.ونجح بنفيكا في مسعاه حتى منتصف الشوط الاول قبل ان تميل الكفة لاصحاب الارض الذين بدأوا باضاعة الفرص المتتالية اولها مع التشيلي ارتورو فيدال فوق المرمى، واخرى للارجنتيني كارلوس تيفيز، قبل ان تبدأ التسديدات الجدية والمباشرة مع السويسري ستيفان ليشتشتاينر (26)، وفيدال مجددا (32).واجتهد اندريا بيرلو بدوره وسدد كرة قوية سيطر عليها الحارس السلوفيني يان اوبلاك (41)، وجرب ليوناردو بونوتشي حظه بجانب القائم (43) قبل ان تفوت الفرصة الابرز من كرة رفعها تيفيز من الجهة اليسرى على رأس فيدال الذي كبسها بالارض وتدخل المدافع البرازيلي لويزاو وابعد خطرها من على باب المرمى منقذا فريقه من هدف اول (45+1). في المقابل، لم يقدم بنفيكا الكثير في الشوط الاول واعتمد تكتيكا يخرجه بتعادل سلبي يكفيه لحجز بطاقة التأهل.وفي الشوط الثاني، تغير اسلوب بنفيكا ومال للهجوم بشكل اوضح، وهدد مرمى جانلويجي بوفون عبر الاسباني رودريغو مورينيو ماشادو الذي تابع كرة مرتدة من المدافع جورجو كيليني علت قليلا عن الصندوق (50)، وتدخل بوفون لقطع كرة خطرة من امام رودريغو نفسه (55).وابعد دفاع يوفنتوس كرة خطرة اخرى في اللحظة المناسبة (59)، وكاد بيرلو يعلن تقدم يوفنتوس من ركلة حرة تألق اوبلاك في التصدي لها (61)، وخسر بنفيكا جهود لاعب وسطه الارجنتيني انزو بيريز لنيله الانذار الثاني (67).لم يحسن يوفنتوس استغلال الواقع الجديد والنقص العددي، ورفع بيرلو كرة بالمقاس الى ليشتشتاينر الذي لم يتحكم بها الاخير بسبب ارضية الملعب المبتلة من الامطار (80)، وسجل يوفنتوس هدفا الغي بداعي تسلل الفرنسي بول بوغبا الذي اعاد كرة الى الاوروغوياني مارتن كاسيبريس تابعها في الشباك (82). وحصل هرج ومرج في الدقائق الاخيرة، وطرد الحكم لاعب يوفنتوس الصربي ميركو فوسينيتش وهو على مقاعد الاحتياط بسبب صراخه واعتراضاته

وفي المباراة الثانية، عووض فالنسيا تأخره ذهابا بهدفين نظيفين في النصف الاول من الشوط الاول حيث افتتح الجزائري فاغولي التسجيل بعج ان تبادل الكرة مرتين مع البرازيلي جوناس ثم راوغ اكثر من لاعب وسدد بقوة في الشباك (14).وتابع فالنسيا ضغطه وتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد رأسية محكمة من جوناس حاول الحارس بيتو ابعادها فادخلها في مرماه (26).واستمرت سيطرة فالنسيا حتى نهاية الشوط الاول دون ان يتمكن لاعبوه من زيادة غلتهم، فيما غاب اشبيلية عن الاجواء وندرت فرصة وخلت من الخطورة الحقيقية على مرمى الحارس البرازيلي دييغو الفيش.وحسم فالنسيا تقريبا النتيجة بتسجيله الهدف الثالث بعد ركنية نفذها فاغولي من الجهة اليسرى وتابعها الفرنسي جيريمي ماتيو برأسه في شباك بيتو (69). لكن المفاجأة جاءت في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع عندما حصل اشبيلية على رمية جانبية نفذت على رأس الالماني ماركو مارين ومنها الى رأس الكاميروني مبيا الذي اودعها اتلشباك وسط تساقط لاعبي فالنسبا الواحد تلو الاخر على الارض وحسرت جمهوره في المدرجات.

