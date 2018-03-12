البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

هيغل يدعو الاطلسي الى الاستثمار في مجال الدفاع في مواجهة روسيا

هيغل يدعو الاطلسي الى الاستثمار في مجال الدفاع في مواجهة روسيا
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الجمعة ان على الدول ال28 الاعضاء في الحلف الاطلسي ان يزيدوا موازناتهم المخصصة للدفاع على الرغم من صعوباتهم المالية لمواجهة موسكو التي ستسعى "على الامد الطويل" الى "اختبار" الحلف الاطلسي.

وفي خطاب الجمعة امام "ويلسون سنتر"، وهو مركز ابحاث في واشنطن، رحب تشاك هيغل بان الحلف الاطلسي رد "بقوة وعزم" لطمأنة اعضائه في اوروبا الشرقية الواقعة على حدود العملاق الروسي.

وقال هيغل "لكن على الامد الطويل، يتعين علينا ان نتوقع اختبار روسيا لسبب وجود تحالفنا، وطاقتنا والتزامنا"، داعيا الى الاستثمار في الحلف.

وقال ان ضم القرم الى روسيا والحراك الموالي لروسيا في شرق اوكرانيا والذي تحركه موسكو بحسب الغربيين "يذكران بالسبب الاول للحلف الاطلسي" وملاءمته.

وقال ان الحلف الاطلسي بحث بعد 1991عن "الشراكة لا عن النزاع مع روسيا".

لكن "الحلف الاطلسي يجب ان يكون مستعدا اليوم لمراجعة المبادىء الاساسية التي تحكم علاقته مع روسيا"، كما اوضح هيغل.

الا ان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي رفض وصف روسيا بانها "عدو"، خلافا لمساعد الامين العام للحلف الاطلسي الاميركي الكسندر فيرشبو الذي اعلن انه يتعين اعتبار موسكو من الان فصاعدا بمثابة "عدو اكثر منها شريك".

واضاف المتحدث باسم البنتاغون "اذا ارادت روسيا ان تعتبر بمثابة عدو، فذلك يتوقف فقط على القرارات التي تتخذها. يمكنني مع ذلك القول انها لا تفعل اي شيء للحصول على دعم المجتمع الدولي تجاه اعمالها في اوكرانيا".

وتفترض ظلال الحرب الباردة هذه على اي حال ان يعود الحلف الاطلسي الى الاستثمار في دفاعه بعد عقدين من تخزين ارباح السلام.

وهكذا دعا هيغل في خطابه الى "التزامات مالية من جانب كل الدول الاعضاء".

واذ ابدى ثقته بالصعوبات المالية التي تواجهها اوروبا، دعا وزير الدفاع الاميركي المنظمة الى اجتماع وزاري للحلف الاطلسي يخصص للاستثمارات في مجال الدفاع وسيشارك فيه وزراء المالية.

وقال ان "القادة في حكوماتنا ينبغي ان يدركوا عواقب الميول الحالية لخفض النفقات الدفاعية وان يساعدوا على الخروج من هذا المأزق المالي".

والدعوات الاميركية لكي يزيد الاعضاء ال27 الاخرون موازناتهم الدفاعية، ليست جديدة.

فمع مغادرة مهامه في حزيران/ يونيو 2011، حذر وزير الدفاع روبرت غيتس من "الامكانية الحقيقية جدا لعدم الجدوى العسكرية الجماعية" للحلف بسبب الفارق المتنامي بين الوسائل الاميركية ووسائل الحلفاء الاوروبيين والحليف الكندي والتي كانت تمثل 50 بالمئة من النفقات العسكرية للحلف الاطلسي طيلة الحرب الباردة.

و"اليوم، فان اجمالي الناتج الداخلي الاميركي اقل من اجمالي الناتج الداخلي المجمع للحلفاء ال27 في الحلف الاطلسي لكن اميركا تنفق في الدفاع ثلاثة اضعاف اكثر من حلفائها"، كما لاحظ تشاك هيغل.

وفي 2013، بلغت اربع دول فقط في الحلف الاطلسي (الولايات المتحدة واستونيا واليونان وبريطانيا) او تجاوزت عتبة ال2 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي المخصصة للدفاع والمطلوبة من الحلف الاطلسي.

وكانت موازنة الدفاع الاميركية تبلغ حينها 735 مليار دولار مقابل ما مجموعه 288 مليارا للدول ال27 الاخرى الاعضاء في الحلف، بحسب احصاءات الحلف. 

روابط ذات صلة

موسكو تعتبر الإرهاب أكبر خطر في الأزمة في سوريا

واشنطن تطلب مساعدة موسكو في الإفراج عن مفتشي OSCE

موسكو تنتقد لهجة تحذيرات مجموعة السبعة تجاهها

الغرب يشدد العقوبات على موسكو والاخيرة تتحدث عن رد ّمؤلم

واشنطن تزيد تجهيزاتها العسكرية في دول البلطيق

واشنطن تعترف بالتأثير السلبي من العقوبات ضد موسكو

واشنطن: العقوبات الغربية على روسيا "لها أثر"

آخر الأخبار

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: ترامب يعلن خطته للتسوية في الشرق الأوسط قريباً

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الأکثر مشاهدة