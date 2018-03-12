البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

الجربا يزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل

الجربا يزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

يزور رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا الولايات المتحدة الاسبوع المقبل لمدة ثمانية ايام، يلتقي خلالها وزير الخارجية جون كيري ومسؤولين في البيت الابيض والكونغرس، بحسب ما افاد المكتب الاعلامي لرئاسة الائتلاف الجمعة.

وذكر المكتب ان "رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا سيزور الولايات المتحدة في السابع من ايار/ مايو على راس وفد من الائتلاف، يلتقي خلالها مسؤولين اميركيين ويبحث معهم في تزويد تشكيلات الجيش الحر بسلاح نوعي".
واوضح المكتب ان وفد الائتلاف سيتألف، بالاضافة الى الجربا، من رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش الحر عبد الاله البشير والامين العام للائتلاف بدر جاموس واعضاء الائتلاف هادي البحرة وانس العبدة ومنذر اقبيق وميشيل كيلو وصلاح درويش.

وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا من الداعمين الاساسيين للمعارضة السورية المسلحة وتدعمهم بالسلاح والعتاد وتحركات الجيش السوري بتمويل سعودي قطري، فيما تسهل تركيا نقل المسلحين من والى الاراضي السورية.

وستستغرق الزيارة ثمانية ايام، وتشمل لقاءات الوفد وزير الخارجية الاميركي جون كيري ورئيسة مجلس الامن القومي سوزان رايس واعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب وقادة في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

واعلنت بريطانيا الخميس استئناف شحنات التجهيزات العسكرية الى الجيش السوري الحر.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في خطاب موجه الى البرلمان ان هذه الشحنات تشمل حواسيب محمولة مع وصلها بشبكة انترنت عبر الاقمار الصناعية وهواتف نقالة ومعدات اتصال لاسلكي وسيارات رباعية الدفع ومولدات محمولة وخيما وحصصا غذائية وتجهيزات طبية للاسعافات الاولية بقيمة اجمالية تصل الى مليون جنيه استرليني (1,2 مليون يورو) وسترسل الى مقاتلي المعارضة "في اسرع وقت".

وكانت لندن وواشنطن اوقفتا في كانون الاول/ ديسمبر هذه الشحنات، بعد سيطرة مسلحين من جبهة تضم تشكيلات غير منضوية تحت لواء هيئة الاركان على منشآت ومستودعات اسلحة للجيش الحر في باب الهوى، المعبر الحدودي بين سوريا وتركيا.

وتراس الجربا الجمعة اجتماعا لقادة الجبهات والمجالس العسكرية في المعارضة "في اطار جهوده لتوحيد الصف وتكثيف العمليات العسكرية بما يحقق اهداف الثورة  والصورة الجامعة للعمل العسكري"، بحسب ما ذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الائتلاف.

واكد الجربا خلال الاجتماع، بحسب البيان، ان زيارته الاخيرة الى السعودية "كانت ايجابية وستنعكس نتائجها قريبا بمزيد من التقدم العسكري للثوار".

وتتالف المعارضة السورية المسلحة من تشكيلات لا تحصى لا قيادة موحدة لها ومتعددة الولاءات. ويسعى الائتلاف الى توحيدها تحت قيادة هيئة الاركان، وهو مطلب اساسي لمجموعة الدول الداعمة للمعارضة. 

روابط ذات صلة

عشرات الضحايا بينهم أطفال بتفجيرين بريف حماة في سوريا

المحكمة الدستورية تغلق باب الترشح للرئاسة في سوريا +فيديو

موسكو تعتبر الإرهاب أكبر خطر في الأزمة في سوريا

قرغيزيا تعترف بقتال مواطنيها مع الإرهابيين في سوريا

موسكو: النشاط الاجرامي للمسلحين في سوريا وصل مستويات غير مسبوقة

عشرات الضحايا في سوريا بانفجار مفخخات وسقوط قذائف هاون

مسلحون بريطانيون في سوريا يطلبون من عائلاتهم مدّهم بالمال

آخر الأخبار

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: ترامب يعلن خطته للتسوية في الشرق الأوسط قريباً

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الأکثر مشاهدة