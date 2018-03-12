الجربا يزور الولايات المتحدة الاسبوع المقبل

وذكر المكتب ان "رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا سيزور الولايات المتحدة في السابع من ايار/ مايو على راس وفد من الائتلاف، يلتقي خلالها مسؤولين اميركيين ويبحث معهم في تزويد تشكيلات الجيش الحر بسلاح نوعي".

واوضح المكتب ان وفد الائتلاف سيتألف، بالاضافة الى الجربا، من رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش الحر عبد الاله البشير والامين العام للائتلاف بدر جاموس واعضاء الائتلاف هادي البحرة وانس العبدة ومنذر اقبيق وميشيل كيلو وصلاح درويش.



وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا من الداعمين الاساسيين للمعارضة السورية المسلحة وتدعمهم بالسلاح والعتاد وتحركات الجيش السوري بتمويل سعودي قطري، فيما تسهل تركيا نقل المسلحين من والى الاراضي السورية.



وستستغرق الزيارة ثمانية ايام، وتشمل لقاءات الوفد وزير الخارجية الاميركي جون كيري ورئيسة مجلس الامن القومي سوزان رايس واعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب وقادة في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.



واعلنت بريطانيا الخميس استئناف شحنات التجهيزات العسكرية الى الجيش السوري الحر.



وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في خطاب موجه الى البرلمان ان هذه الشحنات تشمل حواسيب محمولة مع وصلها بشبكة انترنت عبر الاقمار الصناعية وهواتف نقالة ومعدات اتصال لاسلكي وسيارات رباعية الدفع ومولدات محمولة وخيما وحصصا غذائية وتجهيزات طبية للاسعافات الاولية بقيمة اجمالية تصل الى مليون جنيه استرليني (1,2 مليون يورو) وسترسل الى مقاتلي المعارضة "في اسرع وقت".



وكانت لندن وواشنطن اوقفتا في كانون الاول/ ديسمبر هذه الشحنات، بعد سيطرة مسلحين من جبهة تضم تشكيلات غير منضوية تحت لواء هيئة الاركان على منشآت ومستودعات اسلحة للجيش الحر في باب الهوى، المعبر الحدودي بين سوريا وتركيا.



وتراس الجربا الجمعة اجتماعا لقادة الجبهات والمجالس العسكرية في المعارضة "في اطار جهوده لتوحيد الصف وتكثيف العمليات العسكرية بما يحقق اهداف الثورة والصورة الجامعة للعمل العسكري"، بحسب ما ذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الائتلاف.



واكد الجربا خلال الاجتماع، بحسب البيان، ان زيارته الاخيرة الى السعودية "كانت ايجابية وستنعكس نتائجها قريبا بمزيد من التقدم العسكري للثوار".



وتتالف المعارضة السورية المسلحة من تشكيلات لا تحصى لا قيادة موحدة لها ومتعددة الولاءات. ويسعى الائتلاف الى توحيدها تحت قيادة هيئة الاركان، وهو مطلب اساسي لمجموعة الدول الداعمة للمعارضة.