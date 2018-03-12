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موسكو تطلب من كييف في مجلس الامن وقف علمياتها العسكرية

موسكو تطلب من كييف في مجلس الامن وقف علمياتها العسكرية
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

طالبت روسيا الجمعة امام مجلس الامن الدولي كييف ب"وقف عملياتها العقابية" العسكرية في شرق اوكرانيا.

واعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي طلب عقد اجتماع عاجل للمجلس "نطلب من كييف وداعميها (الغربيين) عدم ارتكاب خطأ فادح والتفكير بعواقب اعمالهم".

واضاف ان سلطات كييف "يتعين عليها ان تضع بسرعة حدا لكل عملياتها العقابية" ضد الانفصاليين الذين سيطروا على ابنية عامة في عدة مدن في شرق اوكرانيا. وشنت اوكرانيا فجر الجمعة عملية عسكرية ضد سلافيانسك، معقل الانفصاليين الموالين لروسيا.

واعلن مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان امام المجلس ان الامين العام بان كي مون "قلق للغاية" من التصعيد في شرق اوكرانيا ويدعو "كافة الاطراف الى التحلي باقصى قدر من ضبط النفس".

وقال ان بان كي مون "يطلب من الجميع احترام سيادة ووحدة اراضي اوكرانيا". ويطالب مجددا ب"الافراج الفوري وغير المشروط" عن مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا الذين يحتجزهم محتحون على السلطة في اوكرانيا منذ اسبوع.

وبحسب المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوياريتش، فان بان كي مون قرر ارسال فيلتمان في مهمة الاسبوع المقبل الى موسكو وكييف "بهدف تشجيع نزع فتيل التصعيد وتسوية سلمية للازمة في اوكرانيا".

وسيشدد فيلتمان لدى محادثيه "على ضرورة العودة الى الدبلوماسية" وسيعرض "المساعي الحميدة" للامم المتحدة في هذه الازمة.

وهو الاجتماع الـ13 لمجلس الامن الدولي منذ بدء الازمة الاوكرانية، ولم تؤد اي من الاجتماعات الرسمية السابقة او جلسات المشاورات الى اي موقف موحد من مجلس الامن حول هذا الملف.

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