وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "روسيا تتلقى بانزعاج شديد الانباء الواردة عن جريمة جديدة ارتكبت في اوديسا وتدعو كييف وداعميها الغربيين الى وضع حد للفوضى وتحمل مسؤولياتها امام الشعب الاوكراني".



واكدت الوزارة ان "هذه الاحداث المأسوية (...) هي في نظر موسكو مؤشرا جديدا على انعدام المسؤولية الاجرامي لدى سلطات كييف التي تدعم القوميين الراديكاليين وبينهم حركة برافي سيكتور التي تشن حملة ترويع ضد المطالبين بنظام فدرالي وبتغييرات دستورية حقيقية".



وقتل 31 شخصا على الاقل بسبب حريق اندلع في مبنى في اوديسا (جنوب اوكرانيا) على اثر مواجهات دارت الجمعة بين انصار وحدة اوكرانيا الموالين للغرب وآخرين من دعاة الانفصال الموالين لروسيا، كما اعلنت وزارة الداخلية الاوكرانية.



وفي وقت سابق الجمعة تعرضت مسيرة تضم حوالى 1500 شخص في غالبيتهم من مشجعي نوادي كرة قدم في اوديسا وخاركيف (شرق) للهجوم بالهراوات والحجارة والمتفجرات وذلك على الرغم من محاولة تمركز الشرطة، واسفرت اعمال العنف هذه عن اربعة قتلى ونحو 15 جريحا.



وكانت روسيا طالبت الجمعة امام مجلس الامن الدولي كييف ب"وقف عملياتها العقابية" العسكرية في شرق اوكرانيا، في حين القى الغربيون من جهتهم مسؤولية عودة التصعيد في الازمة على موسكو.

