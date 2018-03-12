اول اصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

واوضحت مديرة المركز الوطني للتلقيح في المراكز الفدرالية لمراقبة الامراض والوقاية منها الدكتورة آن شوكيت ان الشخص المصاب يعمل في الرعاية الصحية وقد سافر مؤخرا الى السعودية وهو حاليا في مستشفى بانديانا حيث جرى عزله عن الاخرين.



واضافت ان "حالة هذا الشخص مستقرة"، مؤكدة ان اصابته لا تشكل خطرا كبيرا على بقية السكان.



ولم تحدد شوكيت ما اذا كان المصاب ذكرا ام انثى، مشيرة الى ان اولى عوارض الاصابة بالمرض من ضيق في التنفس وسعال وارتفاع في درجات الحرارة، بدأت تظهر عليه في 27 نيسان/ ابريل بعدما سافر الى السعودية ثم الى لندن ومنها الى شيكاغو.



واضافت المسؤولة انه حتى الساعة لم يتبين كيف اصيب المريض بهذا الفيروس ولا عدد الاشخاص الذين كانوا على اتصال به خلال سفره في الطائرة، مشيرة الى ان المراكز الفدرالية لمراقبة الامراض والوقاية منها لم تتبلغ بأي شخص آخر ظهرت عليه الاعراض نفسها في الولايات المتحدة.



ولفتت شوكيت الى ان فترة حضانة الفيروس هي خمسة ايام وان المراكز الفدرالية ووزارة الصحة في ولاية انديانا تجريان تحقيقا في هذه الاصابة.



وبحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية نشرت في 26 نيسان/ ابريل بلغ عدد الاصابات المؤكدة بهذا الفيروس 293 اصابة بينها 93 حالة وفاة، معظمها في السعودية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الاولى في 2012.



من جهتها اعلنت السلطات السعودية في 30 نيسان/ ابريل عن حصيلة اكبر بلغت 360 اصابة و107 وفيات.