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السيسي: بإمكاني اجتياح الجزائر في 3 أيام!

السيسي: بإمكاني اجتياح الجزائر في 3 أيام!
السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أثارت تصريحات منسوبة إلى المرشح للرئاسة في مصر، عبد الفتاح السيسي، تحدث فيها عن إمكانية اجتياحه للجزائر في ظرف 3 أيام فقط، جدلا وسجالا كبيرا في البلدين، بين من فند المنسوب إلى السيسي، وبين من اعتبرها تصريحات تسيء للسيادة الجزائرية.

وأفاد موقع "هيسبرس"  وصحف مصرية أن السيسي قال أمام أعضاء هيئة التدريس في بلاد النيل: "الجيش المصرى قوى قبل ما واحد يجرى له حاجه على الناحية الغربية يكون الجيش هناك، وده إنذار للجيش الحر، ولو حصل أي حاجة أنا ممكن أدخل الجزائر في 3 أيام لو واحد من أفراد الشعب جراله حاجة".

هذه التصريحات نفتها اليوم حملة السيسي المرشح للرئاسة، ووصفتها بأنها "كاذبة وتم تأويلها على نحو خاطئ، مبرزة بيان لها على الفايسبوك، أن السيسي أكد أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية".

وأوضحت الحملة أن السيسي ذكر أن الجيش المصري جاهز دائماً لمعاونة أي دولة عربية شقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحاً أن الشعب الجزائري له كل التقدير والاحترام، ولا يمكن لأحد أن ينسى موقفه المشرف أثناء حرب أكتوبر 1973، حيث عاون القوات المسلحة المصرية ووقف إلى جوارها".

وبالمقابل عبرت صحف جزائرية عن قلقها واستيائها الشديد من حديث وزير الدفاع المصري السابق عن قدرة الجيش المصري التصدي لما يسمى "الجيش المصري الحر" خاصة قرب الحدود الغربية مع ليبيا، من خلال إمكانية اجتياحه الجزائر في 3 أيام.

وتساءلت صحف جزائرية عن خلفيات تصريحات السيسي، هل كان يقصد أن القوات المسلحة المصرية قادرة على هزم أي جيش آخر بما في ذلك الجيش الجزائري، أم أن الرسالة موجهة لجارته ليبيا التي توصف بأنها قاعدة خلفية لما يسمى "الجيش المصري الحر" بحكم أنها تتوسط الجزائر ومصر.

واعتبرت مصادر إعلامية جزائرية أن هذه التصريحات من المشير المصري تعد "بمثابة إساءة للجزائر مهما كانت خلفياتها، كونها تحمل عبارات استهزاء بدولة شعبا وسلطة وجيشا، فضلا عن أن كل التحليلات تؤكد أنه الحاكم الفعلي لمصر حاليا".

وفي غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن مدير الحملة الإنتخابية لمرشح الرئاسة المصرية، المشير عبد الفتاح السيسي، كذب تصريحات نسبت له، وصفت بـ"المسيئة والعدائية" للجزائر.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، أن عبد الله المغازي، مدير حملة السيسي والناطق الرسمي باسمه "اتصل بسفيرنا في القاهرة، نذير العرباوي، وأبلغه بالاحترام الكبير الذي يكنه المشير السيسي للجزائر، وحكامها وشعبها، كما طلب منه نقل تحياته الأخوية للمسؤولين الجزائريين"، متابعا أنه "خلال هذا الحوار، كذب المغازي قطعيا أي تصريح عدائي أو مسيء من جانب المشير السيسي بحق الجزائر".

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