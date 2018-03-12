قتيل بتفجير سيارة مفخخة وابطال مفعول عبوتين بالقاهرة

واكدت مصادر امنية انفجار سيارة ملغومة قرب محطة لقطارات الأنفاق بوسط القاهرة، فيما اشارت الى ابطال مفعول عبوتين بدائيتين في محيط الانفجار في ميدان رمسيس أيضا.

الى ذلك، قالت شاهدة العيان "إيمان.م. م"، على واقعة تفجير سيارة بالقرب من ميدان رمسيس، إنها كانت في إحدى شرفات فندق يطل على موقع الحادث لحظة الانفجار، وشاهدت شخصين يحملان أشياء تشبه الهواتف النقالة، وقاما بوضعها أسفل سيارة القتيل "بسام أحمد رشوان" 26 سنة.

وأضافت الشاهدة في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بعد دقائق جاء القتيل وركب سيارته، وقام بتشغيلها وفور تحركه انفجرت وسادت حالة من الهلع والفزع لدى المارة والمواطنين القاطنين بمحيط التفجير.

وقد انتشرت قوات مصرية كبيرة في مكان الانفجار بحثا عن منفذيه.

ويأتي الانفجار بعد ساعات من مقتل شرطي وجندي في ثلاثة تفجيرات في القاهرة وسيناء.

