تظاهرات مطلبية وقضايا حقوقية

فيما صراخ معتقلي سجن جراء التعذيب يرتفع ووفد اممي يقف على معاناتهم .

ولان نائبا تعاطف مع المعتقلين ثارت ثائرة زملائه عليه ويسعون لاسقاط نيابته .

في حين احتفل عمال البحرين بعيدهم في ظل مأساتهم المتواصلة فالمفصولون عن اعمالهم مازالوا مفصولين بسبب أرائهم والتمييز الطائفي

فالى اين تتجه الاوضاع في البحرين ؟

وهل زيارة الوفد الأممي ستؤدي الى تراجع السلطة عن سياسة التعذيب ؟

وهل تعيد السلطة النظر في واقع عمال البحرين وتستجيب لمطالبهم المحقة؟

الضيوف:

يوسف ربيع- رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان

علي العشيري- نائب سابق عن جمعية الوفاق

زهرة مهدي- ناشطة حقوقية