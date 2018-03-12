تظاهرات مطلبية وقضايا حقوقية

فيما صراخ معتقلي سجن جراء التعذيب يرتفع ووفد اممي يقف على معاناتهم .
ولان نائبا تعاطف مع المعتقلين ثارت ثائرة زملائه عليه ويسعون لاسقاط نيابته .
في حين احتفل عمال البحرين بعيدهم في ظل مأساتهم المتواصلة فالمفصولون عن اعمالهم مازالوا مفصولين بسبب أرائهم والتمييز الطائفي
فالى اين تتجه الاوضاع في البحرين ؟
وهل زيارة الوفد الأممي ستؤدي الى تراجع السلطة عن سياسة التعذيب ؟
وهل تعيد السلطة النظر في واقع عمال البحرين وتستجيب لمطالبهم المحقة؟
الضيوف:
يوسف ربيع- رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان
علي العشيري- نائب سابق عن جمعية الوفاق
زهرة مهدي- ناشطة حقوقية